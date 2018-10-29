Лондон ожидает завершения режима экономии после Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд рассказал о перспективах завершения режима экономии в случае достижения правительством договоренности с ЕС по Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Он выразил уверенность в том, что правительству удастся заключить соглашение с ЕС.

"Тяжелый труд британского народа приносит плоды. Режим экономии приближается к своему концу", - сказал Хэммонд.

По его словам, соглашение снимет неуверенность относительно будущих отношений с ЕС и у правительства появится возможность использовать средства, зарезервированные с целью помочь экономике во время шокового периода в случае отсутствия соглашения.

Кроме того, Британия повысила до 1,6% прогноз роста ее ВВП на 2019 год. В следующие два года ВВП Соединенного Королевства будет расти на 1,4% ежегодно, добавил Хэммонд.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit" завершенные "на 95 процентов".