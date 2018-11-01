Польща хоче поліпшення відносин з Білоруссю та Україною

Польща хоче поліпшення взаємин із сусідами, зокрема з Білоруссю та Україною, ключем до чого є дотримування міжнародного права.

Про це заявив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, який перебуває з дводенним візитом у Білорусі, пише "Польське радіо".

За словами міністра, порушником міжнародного права у регіоні є Росія.

"Але Польща налаштована на поліпшення відносин, шукає можливості запевнити безпеку в регіоні, і тут особлива роль належить таким організаціям як ОБСЄ, яка охоплює всі країни з регіону, та Раді Європи", − зазначив Чапутович.

Керівник польської дипломатії нагадав, що Варшава разом зі Швецією ініціювала програму Східного партнерства ЄС, і надалі хоче продовжувати розвивати співпрацю в рамках цієї ініціативи.

"Я думаю, що це пропозиція розвитку взаємин з євроспільнотою для Білорусі, України та інших країн регіону, проте ми прагнемо долати поділи Схід-Захід", − сказав дипломат, і додав, що цій меті сприятимуть, зокрема, розвиток транскордонного туризму та більша відкритість суспільств.

У четвер міністр Чапутович відвідає польські місця пам’яті в Білорусі, у тому військовий цвинтар у Дуніловичах, де поховані польські солдати - учасники війни 1920 року.