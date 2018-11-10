Польские ультрас проникли на Кладбище орлят во Львове и зажгли файеры

Польские футбольные фанаты с файерами и транспарантами на кладбище орлят во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР.

Как сообщает Zaxid.net, польский мемориал на Лычаковском кладбище они посещали еще в воскресенье, 4 ноября, однако известно об этом стало только после того, как они 9 ноября опубликовали фото акции на своей Facebook-странице.

"Организация "Большая Силезия"для Орлят Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетила кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь крупнейшим польским героям, о которых проукраинское польское государство забыло", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Фото: Facebook Stowarzyszenie Wielki Śląsk

На фото видно, что около 10 человек на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - этот лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань для Львова, духовного города Вроцлава". При этом фанаты зажгли более десяти файеров

Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил изданию эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут.

В полицию мы не обращались, так как они сразу пошли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Михаил Нагай.

Фото: Facebook Stowarzyszenie Wielki Śląsk

На сайте фан-клуба "Wielki Slask", футбольные фанаты также рассказали о своем посещении школы №3 в Мостисках с польским языком преподавания. Там, по их словам, они оставили часть подарков, собранных в Польше, а также выпили кофе с директором школы.

Во Львове они посетили школу №10, где преподавание ведется на польском языке, и также там оставили коробки с подарками. Как говорится в заметке, это канцелярские товары.

Фанаты также написали, что посетили площадь Рынок, где их "захват Львовом испортили официальные украинские торжества" по празднованию столетия ЗУНР.