ЄС не визнає "представництво Криму", яке збирається відкрити Росія

Європейський союз не збирається визнавати жодні представництва анексованого Криму, які планує відкривати Росія.

Позиція Брюсселя передана "Європейській правді" Представництвом ЄС в Україні.

"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Таким чином, позиція ЄС є зрозумілою: ми не визнаємо і не будемо визнавати так звані самоназвані представництва нелегально анексованого Кримського півострова і не хочемо жодним чином співпрацювати з такими установами", - йдеться у повідомленні.

Раніше російське видання "Известия" повідомило, що наступного року Москва хоче відкрити в Брюсселі "представництво Криму", яке "просуватиме інтереси" півострова та боротиметься з санкціями.