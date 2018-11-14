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ЄС не визнає "представництво Криму", яке збирається відкрити Росія

Середа, 14 листопада 2018, 18:19

Європейський союз не збирається визнавати жодні представництва анексованого Криму, які планує відкривати Росія.

Позиція Брюсселя передана "Європейській правді" Представництвом ЄС в Україні.

"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Таким чином, позиція ЄС є зрозумілою: ми не визнаємо і не будемо визнавати так звані самоназвані представництва нелегально анексованого Кримського півострова і не хочемо жодним чином співпрацювати з такими установами", - йдеться у повідомленні.

Раніше російське видання "Известия" повідомило, що наступного року Москва хоче відкрити в Брюсселі "представництво Криму", яке "просуватиме інтереси" півострова та боротиметься з санкціями.

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Крим
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