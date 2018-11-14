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ЕС не признает "представительство Крыма", которое собирается открыть Россия

Среда, 14 ноября 2018, 18:19

Европейский союз не собирается признавать никакие представительства аннексированного Крыма, которые планирует открывать Россия.

Позиция Брюсселя передана "Европейской правде" Представительством ЕС в Украине.

"ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, позиция ЕС понятна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства нелегально аннексированного Крымского полуострова и не хотим никоим образом сотрудничать с такими организациями", - говорится в сообщении.

Ранее российское издание "Известия" сообщило, что в следующем году Москва хочет открыть в Брюсселе "представительство Крыма", которое "будет продвигать интересы" полуострова и бороться с санкциями.

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Крым
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