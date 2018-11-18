Рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня на тлі протестів

Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона знизився за минулий місяць на 4% і знаходиться на рекордно низькому рівні - 25%.

Про це свідчать результати опитування Ifop, проведеного на замовлення Le Journal du Dimanche.

Найбільше падіння довіри до Макрона відзначається у власників невеликих підприємств і магазинів, і робітників. Значне погіршення також відзначено у віковій групі молодше 34 років і у працівників державних служб.

Падіння рейтингу стало наслідком соціального невдоволення, яке на цьому тижні вилилося в масштабні протести "Жовті жилети" проти підвищення урядом цін на паливо.

З січня Макрон втратив половину свого рейтингу і наближається до антирекорду свого попередника Франсуа Олланда. У 2013 році в той же відрізок президентства його рейтинг впав до 20%.

Рейтинг прем'єр-міністра Едуарда Філіпа також різко знизився - відразу на 7% з позначки 41% в жовтні до 34% в листопаді.