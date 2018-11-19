МИД: венгерский посол начал работу в Киеве ложью "в стиле Кремля"

В МИД Украины выразили протест в связи с заявлением МИД Венгрии о том, что посол в Украине Иштван Ийдярто 16 ноября прибыл в украинское ведомство исключительно по собственной инициативе, а не из-за демарша Киева по поводу скандальных высказываний венгерского премьер министра Виктора Орбана.

Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не является возможными. Он также сказал, что Украина является страной, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС". 16 ноября МИД Украины сообщил, что "пригласил" Ийдярто из-за слов Орбана. Однако в Будапеште настаивают, что инициатором встречи были они сами.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла", - написал Боднар.

Он отметил: посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно заявлений Орбана.

"То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях", - рассказал дипломат.

Боднар также выразил сожаление по поводу того, что "свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды".