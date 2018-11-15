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Орбан: домовленості Угорщини з чинною владою України не є можливими

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Орбан: домовленості Угорщини з чинною владою України не є можливими

Четвер, 15 листопада 2018, 16:30

Домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє прес-служба уряду.

Орбан нагадав, що незабаром в Україні відбудуться президентські вибори, і якщо ситуація не погіршиться, це стане великим досягненням, наводить його думку урядовий портал.

"Ми з'ясуємо, чи нинішній угорський курс триватиме", - підкреслив він.

Орбан зазначив, що в Будапешті контактують з потенційними переможцями виборів і вже намагаються обговорити необхідні зміни, які можуть бути ухвалені після зміни влади. За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби чи стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер вказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти до НАТО та ЄС. 

Прем'єр-міністр водночас вказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи вступу до ЄС".

"Ми сподіваємось, що Україна буде союзною, дружньою та не переслідуватиме угорців, які сьогодні є громадянами України, і скористається можливістю того, що Угорщина готова брати участь у розвитку Закарпаття та за його межами та сприяти стабілізації та розвитку України", - сказав він.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

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Угорщина Орбан
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