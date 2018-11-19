Посла Угорщини не викликали до МЗС України через заяву Орбана - Будапешт

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто не викликали до українського Міністерства закордонних справ - бесіду, яка відбулася 16 листопада, ініціювала угорська сторона.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, йдеться у повідомленні на сайті уряду Угорщини.

16 листопада МЗС України повідомило, що "запросило" Ійдярто через скандальні висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими. Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Однак у Будапешті напоягають, що ініціатором зустрічі були вони самі. "Всупереч попереднім повідомленням (від МЗС Украни - ЄП), не стояло питання про викликання посла", - пояснив Тамаш Менцер.

"Зустріч відбулася за ініціативою Угорщини. Українська сторона запитувала про заяви, висловлені на нещодавній зустрічі Ради угорської діаспори, у відповідь на що посол Угорщини заявив, що нещодавно українська сторона також неодноразово вживала заходів, що призвели до погіршення становища закарпатських угорців та подальшого обмеження їх прав", - сказав Менцер.

За його словами, дискусія була спрямована на покращення двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.