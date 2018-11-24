Україна звернулася до УВКПЛ ООН через приїзд на форум до Женеви "депутата" РФ від Криму

Українське постійне представництво при ООН у Женеві провело зустріч із керівництвом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), у ході якої заявило про неприпустимість участі кримського колаборанта і "депутата" Держдуми Руслана Бальбека у форумі з прав людини.

Про це повідомила у своєму Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

"Отримано запевнення від УВКПЛ у розумінні стурбованості української сторони і повідомлено про розробку відповідної реакції на звернення постійного представництва, про що українську сторону офіційно проінформують", – зазначила вона.

За її словами, також найближчим часом запланована зустріч із Генеральним секретарем Міжпарламентського союзу Мартіном Чунгонгом.

Як відомо, ЄС додав до переліку осіб і компаній, щодо яких діють санкції у зв'язку з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, "депутатів" Держдуми РФ, обраних в окупованому Криму.

До списку внесені п'ять осіб: Костянтин Бахарєв, Руслан Бальбек, Андрій Козенко, Світлана Савченко, Павло Шперов і депутат від Севастополя Дмитро Бєлік.