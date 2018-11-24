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Украина обратилась к УВКПЧ ООН из-за приезда на форум в Женеву "депутата" РФ от Крыма

Суббота, 24 ноября 2018, 14:24

Украинское постоянное представительство при ООН в Женеве провело встречу с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в ходе которой заявило о недопустимости участия крымского коллаборанта и "депутата" Госдумы Руслана Бальбека в форуме по правам человека.

Об этом сообщила в своем Facebook  первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Получено заверение от УВКПЧ в понимании обеспокоенности украинской стороны и сообщено о разработке соответствующей реакции на обращение постоянного представительства, о чем украинскую сторону официально проинформируют", - отметила она.

По ее словам, также в ближайшее время запланирована встреча с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как известно, ЕС добавил в перечень лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, "депутатов" Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.

В список внесены пять человек: Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

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Крым ООН
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