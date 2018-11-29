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"Північний потік-2": німецький міністр відповів на хвилю критики після ескалації на Азові

Четвер, 29 листопада 2018, 10:25

Міністр економіки Німеччини відкинув зауваження про те, що прихильність його країни до газопроводу "Північний потік-2" дозволить Росії обійти Україну в постачанні газу до Європи і таким чином підриває зусилля, спрямовані на деескалацію кризи між двома країнами.

"Це два окремі питання", - заявив Петер Альтмайер у четвер в ефірі ARD, пише Reuters.

"Він закликав Росію звільнити екіпажі українських суден, які були захоплені під час інциденту в Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

Німеччина називає "Північний потік-2" суто економічним проектом, однак США, Україна та низка країн Східної Європи, а також Данія, виступають проти нього, вважаючи, що це геополітичний проект Росії - постачати газ на Захід напряму в обхід України та інших держав у Східній Європі.

Країни, які виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", заявили, що дебати щодо цього проекту можуть стати ще більш складними з огляду на нове джерело напруження в Азовському морі.

США також закликають ЄС перевірити, наскільки суворо виконуються санкції проти Росії.

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Німеччина Північний потік-2
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