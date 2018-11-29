"Северный поток-2": немецкий министр ответил на волну критики после эскалации на Азове

Министр экономики Германии отверг замечание о том, что приверженность его страны к газопроводу "Северный поток-2" позволит России обойти Украину в поставках газа в Европу и таким образом подрывает усилия, направленные на деэскалацию кризиса между двумя странами.

"Это два отдельных вопроса", - заявил Петер Альтмайер в четверг в эфире ARD, пишет Reuters.

"Он призвал Россию освободить экипажи украинских судов, которые были захвачены во время инцидента в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Германия называет "Северный поток-2" чисто экономическим проектом, однако США, Украина и ряд стран Восточной Европы, а также Дания, выступают против него, считая, что это геополитический проект России - поставлять газ на Запад напрямую в обход Украины и других государств в Восточной Европе.

Страны, которые выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", заявили, что дебаты по этому проекту могут стать еще более сложными учитывая новый источник напряженности в Азовском море.

США также призывают ЕС проверить, насколько строго выполняются санкции против России.