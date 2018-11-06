У Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо "Північного потоку-2"

Частина членів Європарламенту закликає канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику стосовно німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку інформацію у вівторок поширили балтійські ЗМІ, зокрема видання Postimees, посилаючись на інформагентство BNS.

У листі, підписаному 69 європарламентарями і ще приблизно 20 політиками з держав-членів Євросоюзу, йдеться, що, розвиваючи цей проект, уряд Німеччини розколює членів ЄС.

"Просимо вас, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув і змінив свою політику щодо "Північного потоку-2". Припиніть гальмувати роботи, пов'язані з Газовою директивою. Підтримайте позицію Єврокомісії, Європарламенту. Дайте президенту Росії зрозуміти, що Німеччина підтримуватиме своїх партнерів по ЄС і Україну", - йдеться в листі до Ангели Меркель.

У зверненні політики наголошують, що довіряючи до 80% поставок газу російському концерну "Газпром", Німеччина посилить свою енергетичну залежність, і це буде мати серйозні наслідки для енергетичної безпеки ЄС.

"Вступаючи короткозоро, Німеччина зневажає принципи солідарності ЄС. Ваш уряд не керується правильним пріоритетами, пані канцлер. Ми просимо, змініть курс" - закликала європейські політики у листі.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", у вівторок повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.