В Европарламенте просят Меркель изменить курс по "Северному потоку-2"

Часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель изменить политику в отношении немецко-российского газопровода "Северный поток-2".

Такую информацию во вторник распространили балтийские СМИ, в частности издание Postimees, со ссылкой на информагентство BNS.

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, говорится, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС.

"Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику по "Северному потоку-2". Прекратите тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии, Европарламента. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину", - говорится в письме Ангелы Меркель.

В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.

"Вступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не управляется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, ​​измените курс" - призвала европейские политики в письме.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", во вторник сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.