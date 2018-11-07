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Двоє американців українського походження стали губернаторами у США

Середа, 7 листопада 2018, 17:13

У двох американських штатах перемогу на виборах губернатора здобули американці українського походження.

Як повідомляє "Голос Америки", у штаті Колорадо переміг 43-річний демократ Джаред Поліс, який є відкритим представником ЛГБТ-спільноти. Це вперше в історії штату губернатором став відкритий гомосексуал.

Поліс є представником третього покоління емігрантів, його предки прибули у США з України та Польщі на початку ХХ століття.

 
Джаред Поліс
Фото: Getty Images

"Будучи настільки близьким до іммігрантського досвіду, я рішуче стаю на захист прав іммігрантів та біженців, звичайно з огляду на досвід євреїв до Другої світової війни, не так багато країн хотіли приймати єврейських біженців", - наголосив він в коментарі пресі.

Новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Джей Роберт Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.

 
Джей Роберт Пріцкер
Фото: АР

"Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою спільнотою тих, хто пережив Голокост", - пише Пріцкер на своїй офіційній сторінці.

Пріцкер є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15-ки найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 мільярда доларів, пише видання Celebrity Net Worth.

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