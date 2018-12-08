30 людей зазнали травм у сутичках в Парижі

В результаті сутичок між "жовтими жилетами" та правоохоронцями в Парижі в суботу поранення отримали 30 осіб.

Про це повідомили у головному управлінні поліції Парижа, інформує BFM TV.

За інформацією правоохоронців, серед травмованих - троє співробітників сил безпеки.

Природа та важкість травм у повідомленні поліції не наводяться.

Протести "жовтих жилетів" розпочалися у Франції в середині листопада у зв’язку з підвищенням цін на пальне, проте згодом коло вимог протестувальників розширилося: вони хочуть підвищення зарплат, зменшення податків і відставки президента.

Станом на обід у суботу на вулиці Франції на тлі безпрецедентних заходів безпеки вийшла 31 тисяча демонстрантів.

За останніми даними, близько 700 осіб було затримано по всій Франції, в тому числі 581 - в Парижі. З них 423 поміщені під варту.

У той час, як ситуація на Єлисейських полях сьогодні була відносно спокійна, заворушення спалахували у інших точках французької столиці. Поліція застосовувала проти демонстрантів газ та водомети.