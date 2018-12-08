Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Тысячи венгров протестовали против нового "рабского закона"

Франция: полиция применила водомет в Париже, по всей стране - 700 задержанных

В Брюсселе "желтые жилеты" сцепились с полицией, более 100 задержанных

В Польше активисты сорвали концерт ансамбля российской армии






30 человек получили травмы в столкновениях в Париже

Суббота, 8 декабря 2018, 16:58

В результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу ранения получили 30 человек.

Об этом сообщили в главном управлении полиции Парижа, передает BFM TV.

По информации правоохранителей, среди травмированных - трое сотрудников сил безопасности.

Природа и тяжесть травм в сообщении полиции не приводятся.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако позже круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижения налогов и отставки президента.

По состоянию на обед в субботу на улицы Франции на фоне беспрецедентных мер безопасности вышла 31 тысяча демонстрантов.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 помещены под стражу.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня была относительно спокойная, беспорядки вспыхивали в других точках французской столицы. Полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Протести у Франції
Читайте также
Трамп раскритиковал Парижское соглашение на фоне протестов во Франции
Франция: полиция применила водомет в Париже, по всей стране - 700 задержанных
В Брюсселе "желтые жилеты" сцепились с полицией, более 100 задержанных
В Париже полиция применила газ против демонстрантов, количество задержанных растет