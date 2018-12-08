30 человек получили травмы в столкновениях в Париже

В результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу ранения получили 30 человек.

Об этом сообщили в главном управлении полиции Парижа, передает BFM TV.

По информации правоохранителей, среди травмированных - трое сотрудников сил безопасности.

Природа и тяжесть травм в сообщении полиции не приводятся.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако позже круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижения налогов и отставки президента.

По состоянию на обед в субботу на улицы Франции на фоне беспрецедентных мер безопасности вышла 31 тысяча демонстрантов.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 помещены под стражу.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня была относительно спокойная, беспорядки вспыхивали в других точках французской столицы. Полиция применяла против демонстрантов газ и водометы.