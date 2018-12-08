Ердоган звинуватив Європу у недемократичності після зіткнень у Парижі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використав сутички між протестувальниками та поліцією в Парижі, щоб відповісти європейцям на їхню критику щодо його поводження з політичною опозицією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ті, хто знущався з наших поліцейських сил, звинувачуючи їх у жорстокості, тепер повинні глянути на власну поліцію. Європа провалила урок з демократії, свободи та прав людини", - заявив у суботу Ердоган, реагуючи на події в Парижі.

Європейські лідери впродовж років критикували Ердогана за надто жорстку реакцію турецької поліції щодо інакомислячих. Особливо - після спроби військового перевороту в липні 2016 року, яка вилилась у величезну кількість арештів та тримання під вартою багатьох журналістів, науковців та опозиційних політиків.

Французькі протести "жовтих жилетів" у Парижі дали турецькому президенту рідкісний шанс відповісти європейцям. "Я дивлюся на те, що відбувається в європейських столицях, із занепокоєнням", - сказав він.