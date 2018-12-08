Эрдоган обвинил Европу в недемократичности после столкновений в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал столкновения между протестующими и полицией в Париже, чтобы ответить европейцам на их критику относительно его поведения с политической оппозицией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Те, кто издевался над нашими полицейскими силами, обвиняя их в жестокости, теперь должны взглянуть на собственную полицию. Европа провалила урок демократии, свободы и прав человека", - заявил в субботу Эрдоган, реагируя на события в Париже.

Европейские лидеры годами критиковали Эрдогана за слишком жесткую реакцию турецкой полиции относительно инакомыслящих. Особенно - после попытки военного переворота в июле 2016 года, которая вылилась в огромное количество арестов и содержания под стражей многих журналистов, ученых и оппозиционных политиков.

Французские протесты "желтых жилетов" в Париже дали турецкому президенту редкий шанс ответить европейцам. "Я смотрю на то, что происходит в европейских столицах, с беспокойством", - сказал он.