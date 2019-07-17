Трамп объявил запрет продавать Турции F-35 из-за покупки С-400 в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турции запретят покупать американские самолеты-истребители F-35, поскольку она приобрела российскую систему ПВО, но не упомянул о санкциях, которые США на законных основаниях должны наложить в ответ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она создала обстоятельства, которые заставили Турцию приобрести российские системы С-400, и выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану из-за "очень тяжелой ситуации, в которую ее вдавили".

"Так что у них есть ракетная система, созданная в России, им теперь запрещено покупать более 100 самолетов", - сказал Трамп.

"Я бы сказал, что (производитель F-35) Lockheed не совсем счастлив. Это много рабочих мест. И, честно говоря, у меня всегда были очень хорошие отношения" с Эрдоганом, добавил Трамп.

Аналитики и бывшие чиновники отмечают, что после месяцев угроз Турции санкциями эти карательные меры откладывает сам президент.

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В пятницу Анкара сообщила о начале долгожданной поставки компонентов С-400. В США считают, что использование системы может позволить ей научиться распознавать F-35, которые построены таким образом, чтобы избежать отслеживания враждебными радарами и датчиками тепла.

Ранее стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.