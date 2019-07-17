Франция поддержит кандидатуру румынки Ковеши на должность прокурора ЕС

Франция поддержит кандидатуру румынки Лауры Ковеши на должность руководителя прокуратуры ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Французское правительство сообщит Совету ЕС в ближайшем будущем, что они решили поддержать Лауру Ковеши", - сказал румынский евродепутат Дачиан Чолош, который является лидером группы "Возобновить Европу", в которую входят депутаты от партии Эммануэля Макрона.

"Я надеюсь, что это откроет путь для принятия решения в этом направлении", - сказал он журналистам в Европарламенте в Страсбурге.

Французский чиновник, близкий к Макрону, подтвердил, что Париж планирует поддержать Ковеши.

До сих пор Франция поддерживала своего кандидата на Жан-Франсуа Бонера и недавно он сказал, что не собирается выходить из гонки. Тем не менее, как сообщается, он также является кандидатом на руководящую должность во Франции.

Представитель дипломатической миссии Франции в ЕС сказал: "Пока я не могу ничего подтвердить в отношении Бонера".

До сих пор Ковеши поддерживал Европейский парламент, в то время как Бонер был кандидатом Совета ЕС.

Вопрос о том, получит ли Ковеши должность, остается неясным, даже если Франция поддержит ее. Она не пользуется поддержкой румынского правительства, и другие страны также могут выступить против ее кандидатуры. Однако кандидаты на работу рассматриваются как отдельные кандидаты, а не как национальные представители, поэтому им не требуется поддержка собственных стран.