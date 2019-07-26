Берлину нужна ясность, прежде чем присоединиться к миссии в Персидском заливе – министр

Германия примет решение о том, участвовать ли в европейской военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив, как только суть проекта такой миссии станет более четкой.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса в отношениях с Ираном.

"Любые действия по Ормузскому проливу должны иметь европейское лицо", - сказал Маас о планах британцев в отношении миссии.

Он подчеркнул: Германия не будет участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана. Мандат на присоединение к миссии будет поставлен на голосование в парламенте.

Италия и Дания поддерживают предложение британцев о создании морской миссии. Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Напряженность в Ормузском проливе возросла после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

Президент Ирана Рухани ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через которую проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

26 июля стало известно, что Великобритания начала посылать военный корабль для сопровождения всех судов под британским флагом, которые проходят через Ормузский пролив.