Німеччина: зараз спільної зі США місії в Перській затоці бути не може

Федеральний уряд Німеччини не братиме участі в політиці США зі здійснення максимального тиску на Іран.

Про це у вівторок заявили в урядових колах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

30 липня стало відомо, що США офіційно попросили Німеччину долучитися до ВМС США в охороні торгових суден у Перській затоці. Проте у Берліні до цього поставилися холодно.

"Зараз спільної місії зі США не може бути, оскільки європейці представляють принципово іншу політику щодо Ірану", - сказав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (ХДС).

Уповноважений з питань оборони владного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефул має подібну думку: "Німеччина може брати участь у європейській місії лише за умови узгодження із США загальної стратегії щодо Ірану. США до цього не готові", - заявив він.

Напруженість посилилася між після того, як цього місяця іранські командоси захопили танкер під британським прапором. Це сталося після того, як британські сили захопили іранський нафтовий танкер поблизу Гібралтару, якого звинуватили у порушенні санкцій проти Сирії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Спочатку США оголосили створення коаліції у Перській затоці, а потім Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для гарантування безпечного проходу суден.

Німеччина заявила, що розглядає можливість свого приєднання, але не братиме участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану.

Франція наполягає, що йдеться про запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.

Минулого тижня до Перської затоки для захисту британських комерційних кораблів прибув другий військовий корабель Королівського флоту.