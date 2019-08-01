Німеччина відмовилася брати участь у військовій місії США в Ормузькій протоці

Німеччина не братиме участі у військово-морській місії під керівництвом США в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Німеччина не братиме участі в морській місії, представленій і запланованій США", - заявив міністр закордонних справ Гайко Маас під час поїздки до Польщі.

Уряд Німеччини заявив, що залишається у тісній консультації з Францією та Великою Британією щодо європейського підходу до кризи свободи навігації в Перській затоці.

Пояснюючи рішення не приєднуватися до місії, Маас заявив, що уряд Німеччини вважає, що стратегія США щодо здійснення "максимального тиску" на Іран "є неправильною".

Він додав, що Берлін хоче уникнути подальшого загострення ситуації в регіоні і що уряд хоче зосередитись на дипломатичному вирішенні напруги з Іраном, підкреслюючи, що "військового рішення немає".

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Посол США в Німеччині Річард Гренелл засудив це рішення і закликав Берлін активізуватися.

"Америка багато пожертвувала, щоб допомогти Німеччині залишатися частиною Заходу", - сказав Гренелл, додавши, що американці платили мільярди доларів, щоб утримувати 34 тисячі солдатів, розміщених у Німеччині.

Спочатку США оголосили створення коаліції у Перській затоці, а потім Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для гарантування безпечного проходу суден.

Франція наполягає, що йдеться про запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.

Минулого тижня до Перської затоки для захисту британських комерційних кораблів прибув другий військовий корабель Королівського флоту.