Германия отказалась участвовать в военной миссии США в Ормузском проливе

Германия не будет участвовать в военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Германия не будет участвовать в морской миссии, представленной и запланированной США", - заявил министр иностранных дел Хайко Маас во время поездки в Польшу.

Правительство Германии заявило, что будет поддерживать консультации с Францией и Великобританией относительно европейского подхода к кризису свободы навигации в Персидском заливе.

Объясняя решение не присоединяться к миссии, Маас заявил, что правительство Германии считает стратегию США по осуществлению "максимального давления" на Иран "неправильной".

Он добавил, что Берлин хочет избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе, и правительство хочет сосредоточиться на дипломатическом разрешении напряженности с Ираном, подчеркивая, что "военного решения нет".

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Посол США в Германии Ричард Гренелл осудил это решение и призвал Берлин активизироваться.

"Америка многим пожертвовала, чтобы помочь Германии оставаться частью Запада", - сказал Гренелл, добавив, что американцы платили миллиарды долларов, чтобы содержать 34 тысячи солдат, размещенных в Германии.

Сначала США объявили о создании коалиции в Персидском заливе, а затем Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов.

Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о максимальном давлении на Тегеран.

На прошлой неделе в Персидский залив для защиты британских коммерческих кораблей прибыл второй военный корабль Королевского флота.