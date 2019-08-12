Стрілянина біля Осло: підозрюваного взяли під варту на місяць

Норвежець, обвинувачений у стрілянині в мечеті біля Осло цими вихідними, проведе під вартою наступні чотири тижні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, таке рішення на користь прокуратури у понеділок виніс суд.

Обвинувачення запросило максимальний термін попереднього ув'язнення у чотири тижні за звинуваченням у вбивстві й тероризмі.

Прокурори також посилалися на побоювання, що підозрюваний підробить докази, покази свідків або можливих спільників.

21-річний Філіп Мансгаус заперечує висунуті проти нього звинувачення і подав прохання до окружного суду Осло про звільнення під час закритого слухання в понеділок.

Нагадаємо, норвезька поліція розслідує як спробу теракту стрілянину в суботу у мечеті в передмісті Осло.

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Як повідомлялося, озброєний кількома видами зброї Мансгаус відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці, поранивши одну людину.

В його помешканні знайшли тіло молодої жінки, його зведеної 17-річної сестри. Норвежцю загрожує до 21 року в'язниці.

На засідання суду в понеділок він з’явився з синяками навколо очей та ранами на обличчі й шиї.