Стрельба близ Осло: подозреваемого взяли под стражу на месяц

Норвежец, обвиняемый в стрельбе в мечети близ Осло в эти выходные, проведет под стражей следующие четыре недели.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, такое решение в пользу прокуратуры в понедельник вынес суд.

Обвинение запросило максимальный срок предварительного заключения в четыре недели по обвинению в убийстве и терроризме.

Прокуроры также ссылались на опасения, что подозреваемый подделает доказательства, показания свидетелей или возможных сообщников.

21-летний Филипп Мансгаус отрицает выдвинутые против него обвинения и подал прошение в окружной суд Осло об увольнении во время закрытого слушания в понедельник.

Напомним, норвежская полиция расследует как попытку теракта стрельбу в субботу в мечети в пригороде Осло.

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Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия Мансгаус открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы, ранив одного человека.

В его доме нашли тело молодой женщины, его сводной 17-летней сестры. Норвежцу грозит до 21 лет тюрьмы.