В Швеции резко ответили премьеру Норвегии на заявление после стрельбы под Осло

Министр энергетики и информатики Швеции Андерс Игеман посоветовал премьер-министру Норвегии Эрне Сольберг "посмотреть в зеркало", прежде чем заявлять, что Швеция является центром неонацистских группировок в Скандинавии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После того как 21-летний норвежец Филипп Мансгаус 10 августа открыл огонь в мечети неподалеку от Осло, Сольберг призвала к усилению сотрудничества со Швецией в вопросе борьбы с экстремизмом, заявив, что многие люди приезжают из соседней страны на мероприятия норвежских неонацистов.

"Нам нужно сотрудничество со Швецией. Когда неонацисты идут по улицам Норвегии, как в Фредрикстаде, так и в Кристиансанде, слышно очень много шведского. Их неонацисты также пытаются организоваться в соседних странах", - сказала Сольберг, цитирует Аftenposten.

"В Швеции – самые крупные и организованные в Северном регионе группы, связанные с этим. Мы видели, что среди тех, кто выходил на демонстрации, были некоторые местные жители и люди из Швеции", - отметила она.

Заявление норвежского премьера спровоцировало реакцию в Швеции.

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"Сотрудничество в борьбе с экстремизмом между странами безусловно важно, но если вы взаимодействуете с Партией прогресса и дважды назначаете Сильви Листахога министром, то стоит прежде всего взглянуть на себя в зеркало", - написал министр энергетики и информатики Швеции в своем Twitter.

Как известно, права антииммигрантской Партии прогресса является коалиционным партнером правительства Сольберг.