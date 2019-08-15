Вибух у Копенгагені: Данія розглядає посилення контролю за кордоном зі Швецією 

Уряд Данії розглядає можливість посилення контролю на кордоні зі Швецією після вибуху бомби біля офісу Данської податкової служби в Копенгагені минулого тижня, у якому звинуватили двох шведів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми розглянемо можливість захисту нашого кордону зі Швецією кращим і розумнішим способом", - заявила нещодавно призначена прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Данія з'єднана зі Швецією мостом Ересунн через 16-кілометрову протоку, і тисячі громадян з двох країн щодня їздять через кордон поїздом та автомобілем. Обидві країни є членами Євросоюзу.

"У нас не може бути ситуації, коли можна подорожувати із Швеції до Данії та розміщувати динаміт посеред нашої столиці", - сказала Фредеріксен.

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Фредеріксен додала, що розмовляла з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном про посилення прикордонного контролю.

Данська поліція заявила, що в середу в Швеції затримали 22-річного шведа та оголосили у міжнародний розшук 23-річного шведа, обох підозрюваних у вибуху, що стався 7 серпня. Одна людина постраждала від уламків скла з вікон і дверей біля головного входу будівлі.