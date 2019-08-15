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Взрыв в Копенгагене: Дания рассматривает усиление контроля за границей со Швецией

Четверг, 15 августа 2019, 11:32

Правительство Дании рассматривает возможность усиления контроля на границе со Швецией после взрыва бомбы у офиса Датской налоговой службы в Копенгагене на прошлой неделе, в котором обвинили двух шведов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы рассмотрим возможность защиты нашей границы со Швецией лучшим и более умным способом", - заявила недавно назначенная премьер-министр Метте Фредериксен.

Дания соединена со Швецией мостом Эресунн через 16-километровый пролив, и тысячи граждан из двух стран ежедневно ездят через границу поездом и автомобилем. Обе страны являются членами Евросоюза.

"У нас не может быть ситуации, когда можно путешествовать из Швеции в Данию и размещать динамит посреди нашей столицы", - сказала Фредериксен.

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Фредериксен добавила, что разговаривала с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном об усилении пограничного контроля.

Датская полиция заявила, что в среду в Швеции задержали 22-летнего шведа и объявили в международный розыск 23-летнего шведа, оба подозреваются во взрыве, который произошел 7 августа. Один человек пострадал от осколков стекла из окон и дверей у главного входа здания.

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