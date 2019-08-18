РФ каже, що не розгортатиме нові ракети, поки цього не зроблять США

Росія не буде розгортати нові ракети до тих пір, поки США не розміщуватиме своїй ракетні системи в Європі та Азії.

Про це в неділю у інтерв’ю "Россия-24" заявив міністр оборони Росії Сергєй Шойгу в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

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Нагадаємо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

Шойгу сказав, що Росія готова до діалогу з США щодо ракет середньої і меншої дальності, попри вихід Сполучених Штатів з договору.

"Ми як і раніше залишаємо двері відкритими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (у США) не з'являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з'являться, поки не з'являться (американські ракети) в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там ", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, Вашингтон консультується зі своїми союзниками щодо планів розгортання ракет середньої дальності в Азії.

У НАТО запевняють, що не збираються дзеркально відповідати на дії Росії. Альянс не розміщуватиме нові ракети наземного базування у Європі.