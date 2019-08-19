Премьер Дании назвала абсурдным интерес Трампа к Гренландии

Идея продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдна, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после того, как Дональд Трамп подтвердил интерес к покупке острова.

Как сообщает "Европейская правда", это мнение Фредериксен выразила газете Sermitsiaq.

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"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что это несерьезно", - заявила она.

"Это абсурдная дискуссия, и (премьер-министр Гренландии. - Ред.) Ким Кильсен, конечно, дал понять, что Гренландия не продается. На этом разговор заканчивается", - добавила она.

Президент США подтвердил журналистам в воскресенье, что он обсуждал идею покупки Гренландии, которая является автономной территорией Дании. Трамп сказал, что покупка была бы "стратегически неплохой для США", хотя сейчас это не "вопрос номер один".

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

В МИД Гренландии заявили Трампу, что остров не продается.