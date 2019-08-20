Кремль звинуватив США у відповідь на ракетне випробування

Речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін вбачає тривалу підготовку Вашингтона до виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, про що свідчить останнє проведене у США ракетне випробування.

Про це він заявив журналістам у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

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Пєсков зазначив, що новина про випробування американської ракети середньої дальності надійшла вчора під час спілкування Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона.

"Путін зазначив, що подібні випробування зайвий раз показують, що американці з самого початку вели справу до підриву ДРСМД", - сказав Пєсков, додавши, що за кілька днів, тижнів або місяців "подібні випробування підготувати просто неможливо".

На його думку, це зайвий раз доводить, що "дії не Росії, а США привели до зламу ДРСМД".

19 серпня Пентагон провів випробування нової крилатої ракети наземного базування, яка за характеристиками була заборонена ДРСМД.

США і Росія вийшли з договору 2 серпня. Адміністрація Трампа заявила про небажання Росії виконувати умови договору. Росія звинуватила США в порушенні угоди.

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