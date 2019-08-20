Кремль обвинил США в ответ на ракетное испытание

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин считает, что Вашингтон заранее готовился к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о чем свидетельствуют последние проведенные в США ракетные испытания.

Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

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Песков отметил, что новость об испытаниях американской ракеты средней дальности поступила вчера во время общения Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - сказал Песков, добавив, что за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".

По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к концу ДРСМД".

19 августа Пентагон провел испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, которая по характеристикам была запрещена ДРСМД.

США и Россия вышли из договора 2 августа. Администрация Трампа заявила о нежелании России выполнять условия договора. Россия обвинила США в нарушении соглашения.

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