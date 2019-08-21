Трамп отменил визит в Данию из-за отказа продавать Гренландию

Президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем Twitter во вторник.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

"Премьер-министр сумела сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую ​​прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду встречи с ней когда-нибудь в будущем", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.

Читайте также Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии для США

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что идея продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдна, поскольку "Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии".

Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.