Президент Италии хочет быстрого соглашения о формировании нового правительства

Президент Италии хочет, чтобы политические партии договорились о создании нового коалиционного правительства в ближайшие несколько дней, если они хотят избежать досрочных выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

В четверг президент Серджо Маттарелла встретится с делегациями оппозиционной левоцентристской Демократической партии и "Движения 5 звезд".

Маттарелла настаивает на скорейших сроках и хочет увидеть четкие сигналы о возможном новом коалиционном соглашении уже в четверг, а после встречи - развития ситуации в начале следующей недели.

Ведущая оппозиционная партия Италии предоставила своему лидеру Николе Дзингаретти мандат на изучение возможности формирования нового правительства.

Оппозиционная партия Италии Forza Italia хочет, чтобы страна пошла на выборы, если правительство не будет сформировано, заявил лидер политсилы Сильвио Берлускони.

Берлускони выступил после встречи с президентом Италии, который должен решить, следует ли назначить досрочные выборы или дать мандат на формирование нового правительства после консультаций с политическими силами.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание главы "Лиги", главы МВД Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Он, похоже, просчитался, думая, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.