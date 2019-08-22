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Президент Италии хочет быстрого соглашения о формировании нового правительства

Четверг, 22 августа 2019, 14:28

Президент Италии хочет, чтобы политические партии договорились о создании нового коалиционного правительства в ближайшие несколько дней, если они хотят избежать досрочных выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

В четверг президент Серджо Маттарелла встретится с делегациями оппозиционной левоцентристской Демократической партии и "Движения 5 звезд".

Маттарелла настаивает на скорейших сроках и хочет увидеть четкие сигналы о возможном новом коалиционном соглашении уже в четверг, а после встречи - развития ситуации в начале следующей недели.

Ведущая оппозиционная партия Италии предоставила своему лидеру Николе Дзингаретти мандат на изучение возможности формирования нового правительства.

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Оппозиционная партия Италии Forza Italia хочет, чтобы страна пошла на выборы, если правительство не будет сформировано, заявил лидер политсилы Сильвио Берлускони.

Берлускони выступил после встречи с президентом Италии, который должен решить, следует ли назначить досрочные выборы или дать мандат на формирование нового правительства после консультаций с политическими силами.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание главы "Лиги", главы МВД Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Он, похоже, просчитался, думая, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с "5 звездами", с которыми у них традиционно были плохие отношения.

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