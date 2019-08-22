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Норвегія обмірковує відповідь на план військово-морської місії США в Перській затоці

Четвер, 22 серпня 2019, 17:00

Міністр закордонних справ Норвегії заявив у четвер, що обмірковує, як реагувати на пропозицію США щодо формування міжнародної місії з охорони судноплавства в Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи на спільній прес-конференції з її іранським колегою, Еріксен Сорейде заявила, що уряд "розглядає низку різних заходів" і зробить оцінку на ґрунті зібраної інформації.

Наразі Британія, Австралія та Бахрейн приєдналися до місії США. 

Про можливість долучитися заявляли також Італія, Швеція та Данія. Німеччина відмовилася брати участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану. Польща також запевнила, що не приєднається.

Франція наполягає, що прагне запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.

Президент Ірану Хасан Ругані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

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Норвегія США Іран Близький Схід
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