Норвегия обдумывает ответ на план военно-морской миссии США в Персидском заливе

Министр иностранных дел Норвегии заявил в четверг, что обдумывает, как реагировать на предложение США по формированию международной миссии по охране судоходства в Персидском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой, Эриксен Сорейде заявила, что правительство "рассматривает ряд различных мер" и сделает оценку на почве собранной информации.

Сейчас Великобритания, Австралия и Бахрейн присоединились к миссии США.

О возможности приобщиться заявляли также Италия, Швеция и Дания. Германия отказалась участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана. Польша также заверила, что не присоединится.

Франция настаивает, что стремится к введению "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.

Президент Ирана Хасан ругань ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через которую проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.