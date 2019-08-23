Росія і США обмінялись в ООН звинуваченнями у гонці озброєнь

Росія і США обмінялися взаємними звинуваченнями у проведенні гонки озброєнь на засіданні Ради безпеки ООН в четвер.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на англомовну редакцію Deutsche Welle.

Раніше цього місяця США і Росія вийшли з договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) часів холодної війни після того, як кожен звинуватив один одного у порушенні угоди.

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Росія звернулася з проханням провести засідання Ради Безпеки ООН після того, як на початку цього тижня США випробували крилату ракету середньої дальності, заборонену ракетним договором.

Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський звинуватив США у "лицемірстві", заявивши, що Сполучені Штати "послідовно і навмисно порушували договір про РСМД", і що ракетні випробування 18 серпня довели це.

Полянський також заявив Радбезу, що випробування показало, що "Америка готова до гонки озброєнь", а Росія готова до "серйозного діалогу" щодо контролю над озброєннями.

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У відповідь американський колега Полянського Джонатан Коен заявив, що Росія понад десять років тому вирішила порушити свої зобов'язання за договором про РСМД і розгорнула кілька батальйонів крилатих ракет наземного базування "з можливістю вражати критичні європейські цілі".

Коен також сказав, що Росія і Китай "все ще хотіли б бачити світ, у якому Сполучені Штати виявляють стриманість, поки вони продовжують нарощувати озброєння".