Россия и США обменялись в ООН обвинениями в гонке вооружений

Россия и США обменялись взаимными обвинениями в проведении гонки вооружений на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную редакцию Deutsche Welle.

Ранее в этом месяце США и Россия вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) времен холодной войны после того, как каждый обвинил друг друга в нарушении соглашения.

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Россия обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН после того, как в начале этой недели США испытали крылатую ракету средней дальности, запрещенную ракетным договором.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил США в "лицемерии", заявив, что Соединенные Штаты "последовательно и намеренно нарушали договор о РСМД", и ракетные испытания 18 августа доказали это.

Полянский также заявил Совбезу, что испытание показало: "Америка готова к гонке вооружений", а Россия готова к "серьезному диалогу" по контролю над вооружениями.

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В ответ американский коллега Полянского Джонатан Коэн заявил, что Россия более десяти лет назад решила нарушить свои обязательства по договору о РСМД и развернула несколько батальонов крылатых ракет наземного базирования "с возможностью поражать критические европейские цели".

Коэн также сказал, что Россия и Китай "все еще хотели бы видеть мир, в котором Соединенные Штаты проявляют сдержанность, пока они продолжают наращивать вооружения".