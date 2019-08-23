Зеркаль: маловероятно, что Россию и дальше удастся держать в изоляции

Маловероятно, что Украине удастся в дальнейшем удерживать санкции в отношении России, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение она высказала в интервью агентству "Інтерфакс-Україна".

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше", - сказала Зеркаль.

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При этом дипломат выразила уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

"По меньшей мере, не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет - не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", - пояснила она.

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали.

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны, нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", - добавила дипломат.

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Как сообщалось, во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.

Ожидается, что этот вопрос лидеры G7 обсудят на саммите в эти выходные во французском городе Биарриц.

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