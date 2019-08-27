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Президент Косова призначив дострокові парламентські вибори

Вівторок, 27 серпня 2019, 12:25

Президент Косова Хашим Тачі визначив проведення дострокових парламентських виборів на 6 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У липні прем'єр-міністр Рамуш Харадінай подав у відставку на тлі розслідування щодо скоєння ним військових злочинів. Спеціальний трибунал в Гаазі викликав його для надання свідчень як підозрюваного.

Після цього парламент Косова оголосив про саморозпуск.

Опитування передбачають, що жодна партія не отримає достатньої підтримки для формування уряду самостійно, і очікуються тривалі переговори про коаліцію.

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Очікується, що новий уряд відновить переговори з Белградом про нормалізацію відносин, що є ключовою передумовою приєднання Косово та Сербії до Євросоюзу.

Переговори провалилися минулого листопада, коли Приштина запровадила 100-відсоткове мито на продукцію, вироблену в Сербії.

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