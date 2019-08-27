Президент Косово назначил досрочные парламентские выборы

Президент Косова Хашим Тачи назначил досрочные парламентские выборы на 6 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В июле премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку на фоне расследования о совершении им военных преступлений. Специальный трибунал в Гааге вызвал его для дачи показаний в качестве подозреваемого.

После этого парламент Косова объявил о самороспуске.

Опросы показывают, что ни одна партия не получит достаточной поддержки для формирования правительства самостоятельно, ожидаются длительные переговоры о коалиции.

Ожидается, что новое правительство возобновит переговоры с Белградом о нормализации отношений, что является ключевым условием для присоединения Косова и Сербии к Евросоюзу.

Переговоры провалились в прошлом ноябре, когда Приштина ввела 100-процентную пошлину на продукцию, произведенную в Сербии.