Климкин: G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил сожаление по поводу того, что страны G7 потеряли солидарность по отношению к России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климкин написал в Twitter.

"Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное - сохранить солидарность действий в отношении РФ. Иначе это будет мегаугроза. И для Украины. И прежде всего для G7", - написал Климкин.

Схоже, #G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ. Це сумно. Але головне - зберегти солідарність дій щодо РФ. Інакше, це буде мегазагроза. І для України. І насамперед для #G7. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2019

Как известно, страны G7 не достигли консенсуса по возврату РФ и восстановления формата "восьмерки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в этот клуб.

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На пресс-конференции после саммита G7 в Биаррице Трамп подтвердил свое намерение: "Сможет ли он приехать или нет, психологически, я думаю, это трудно сделать", - сказал он, отметив, что Путин "гордый человек".

Россия заявила, что не считает возможным возвращение к G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения группа принимает на основе консенсуса.