США хочуть спільно з РФ утилізувати боєприпаси у Придністров'ї

США хочуть спільно з Росією утилізувати боєприпаси на складах в придністровській Колбасні, заявив напередодні у Кишиневі радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Найкраща можливість реалізувати цей проєкт - створити коаліцію, співпрацювати. Щоб у Росії була своя пропозиція, у США - своя. Я сказав президенту (Додону), що ми можемо надати технічну допомогу", - сказав він.

Радник Дональда Трампа розповів, що США мають значний досвід утилізації боєприпасів, хімічної зброї. "Можуть бути різні технічні ідеї, які ми підтримаємо. Це стане перевіркою для співпраці, тестом", - зазначив Болтон.

Раніше питання утилізації боєприпасів на території Придністров'я обговорювалися під час зустрічі міністра оборони Росії Сергєя Шойгу і президента Ігоря Додона. Шойгу пообіцяв, що Росія надасть Молдові обладнання, необхідне для утилізації боєприпасів, розташованих на складі поблизу села Колбасна в придністровському регіоні Молдови.

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський, після зустрічі з Шойгу в Тирасполі заявив, що підтримує ідею утилізації боєприпасів, але підкреслив, що це питання буде вирішуватися виключно в ході переговорів між Придністров'ям і Росією.

У селі Колбасна в Придністров'ї за 20 км від українського кордону розташований один з найбільших у Східній Європі військових складів. Серед іншого, там зберігається зброя і боєприпаси, вивезені зі Східної Німеччини і Чехословаччини з виведенням радянських військ.

Росія, яка контролює склади, не дозволяє провести там незалежний аудит. Частина боєприпасів зберігається там з 1940-х років, що робить неможливим їх використання або вивезення в РФ. Неодноразово повідомлялося про випадки незаконної торгівлі зброєю нібито з Колбасної.

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