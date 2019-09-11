Суд Шотландии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента является незаконным.

Такое решение принял Высший гражданский суд Шотландии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Коллегия из трех судей в сессионном суде приняла решение в пользу межпартийной группы политиков, которые оспаривали инициативу премьера.

Решение отменяет предыдущее постановление суда от прошлой неделе, в котором говорилось, что Джонсон не нарушил закон.

Но сегодняшнее решение не окажет немедленного влияния на приостановление работы парламента, которое началось в ночь на 10 сентября. Суд не дал указания об отмене приостановления до полного слушания в Верховном суде, которое начнется в следующий вторник.

Подытоживая свои выводы, судьи отметили, что приостановка работы парламента была мотивировано желанием "сдержать парламент". Полное решение суда будет опубликовано в пятницу.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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