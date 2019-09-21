Клімкін: Україна стала чинником у передвиборчій президентській кампанії в США

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна стала чинником у передвиборчій президентській кампанії в США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Буде багато спроб з’ясувати, що і кому казав Руді Джуліані, що казав або не казав Дональд Трамп стосовно Джо Байдена. Але важливо, що Україну будуть сприймати як джерело проблем, а не позитиву. І це може нам дорого коштувати. Усі рішення щодо нас віднині будуть прийматися саме через таку призму. А найбільше радіти будуть звісно у Кремлі", - написав він.

На думку Клімкіна, проблема не тільки і не стільки в новому контексті для візиту Володимира Зеленського до США і його зустрічі з Дональдом Трампом.

"Це буде на порядку денному під час всієї американської кампанії. Але коли йде хвиля, їй немає сенсу протистояти: слід або відступити, або зайнятися серфінгом", - додав він.

Нагадаємо, Трамп сьогодні заперечив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.