Климкин: Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или ни говорил Дональд Трамп относительно Джо Байдена. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить. Все решения по нас отныне будут приниматься именно через такую призму. А больше всего радоваться будут конечно в Кремле", - написал он.

По мнению Климкина, проблема не только и не столько в новом контексте для визита Владимира Зеленского в США и его встречи с Дональдом Трампом.

"Это будет на повестке дня во время всей американской кампании. Но когда идет волна, ей нет смысла противостоять: следует либо отступить, либо заняться серфингом", - добавил он.

Напомним, Трамп сегодня отрицал, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".