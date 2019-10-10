Зеленський розповів про відносини з Меркель після його критики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього з Ангелою Меркель "дуже гарні відносини", і вона розуміє, чому він критикував її у телефонній розмові з Дональдом Трампом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві в четвер.

"Я розмовляв вчора з пані канцлером, у нас дуже гарні відносини. Ми зовсім не піднімали цієї теми", - сказав президент.

Водночас він висловив переконання, що Меркель розуміє причини його риторики.

"Я думаю, що ця ситуація… Вона зрозуміла. Я знаю, що вона знає, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що думаю, я завжди так роблю", - зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що перед його телефонною розмовою з Трампом російську делегацію повернули до ПАРЄ, а Німеччина разом з РФ і далі продовжувала будувати в обхід України газопровід "Північний потік-2".

Він підкреслив, що на зустрічах з Макроном і Меркель особисто говорив їм, що його не влаштовує у політиці щодо України, а вони говорили, що не влаштовує їх.

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Нагадаємо, в оприлюдненій стенограмі телефонної розмови Трампа і Зеленського Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався.

Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Пізніше Зеленський розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.